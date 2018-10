Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giulia PariniInfiltrazioni nelle aule e bambini costretti a cambiare classe, ad ogni pioggia, arrivando a far lezione anche in biblioteca. Pezzi di cornicione esterno venuti giù a terra tanto da far recintare l'area e il giardino diventa inutilizzabile. Si presenta così la scuola elementare e materna Don Paolo Albera, nel quartiere Don Bosco: con l'umidità che arriva ovunque fino a far saltare la corrente e i ferri della struttura che escono a vista perché il cornicione non c'è più. La scuola ha chiesto aiuto più volte ma il municipio VII non ha soldi per intervenire.«Questo ci siamo sentiti dire - spiegano i genitori esasperati per la nostra scuola non ci sono soldi». Una situazione insostenibile da troppo tempo, su cui occorre intervenire prima che i danni peggiorino di giorno in giorno. «Bisogna sistemare il tetto denuncia Emanuele Falcetti del Circolo Fratelli d'Italia del Tuscolano che ha effettuato un sopralluogo nell'istituto - anche i pozzetti dell'impianto elettrico sono sfondati e lo stesso impianto elettrico non è a norma, con i pali delle luci esterne prive di protezione. I porta lampade aperti a tutti, le canaline scese lungo tutto il perimetro dell'entrata della scuola. Delle lampade del soffitto ne resta accesa una su 8. Un vero e proprio scempio di gestione e manutenzione delle scuole da parte degli amministratori locali e comunali».Di notte non c'è illuminazione e i lampioncini del giardino restano lì, rotti e senza alcun senso se non quello di rendersi pericolosi per i bambini che gli girano intorno. Ma l'aria che tira si percepisce bene, fin dall'ingresso dove sventolano la bandiera italiana e quella dell'Unione europea. O, meglio, del Tricolore sventola solo quel che resta: brandelli di stoffa, resi irriconoscibili dal tempo e dall'indifferenza.riproduzione riservata ®