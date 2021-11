Domotica e comfort di casa nel Senior Residence Over

Una soluzione abitativa pensata come una sorta di condominio per anziani autosufficienti o che necessitano di un piccolo supporto per la gestione della vita quotidiana.

È stato inaugurato ieri il Senior Residence Over di Roma, nel nuovo quartiere di Fonte Laurentina, subito fuori il Grande Raccordo Anulare.

La cerimonia del taglio del nastro si è svolta con l'amministratore delegato di Over Spa, Mariuccia Rossini, e la presidente del IX Municipio, Teresa Maria Di Salvo. Intervenuti anche diversi assessori e consiglieri, oltre ad Elena De Simone, amministratore delegato di Domus Spa. «Sono felice di poter inaugurare una struttura così innovativa a Roma spiega Rossini I Senior residence sono stati pensati, creati e studiati per garantire sia la socialità che la privacy di ogni nostro ospite. Per mantenere le vecchie amicizie e farsene di nuove, per poter vivere in autonomia e sicurezza in ambienti a misura di Senior».

Questo nuovo modo di abitare è reso possibile dai 52 appartamenti bilocali, studiati su misura di Senior, come luoghi in cui vivere e non invecchiare. Punto di forza è l'utilizzo della domotica: gli appartamenti dispongono, infatti, di un efficiente sistema che semplifica la gestione di molti aspetti della vita quotidiana, dall'illuminazione al riscaldamento, dalla sicurezza alla mobilità. Il sistema smart permette di coprire tutte le funzioni e le applicazioni relative a confort, protezione, comunicazione e monitoraggio. impianto elettrico con personalizzazione. I residenti disporranno di una ricca proposta di gite, tornei di carte e corsi di ogni tipo.



