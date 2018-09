«Domino il ritmo col gusto vintage»

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Il quinto figlio» lo chiama lei, che madre lo è già di suo, di una ragazzina di tredici anni. Facile capire che Malika Ayane certe parole non le usi a caso. Ci sono tanta fatica e tanto tempo speso in studio dietro l'ultimo album (per l'appunto il quinto, con 10 anni di discografia sulle spalle) dal titolo Domino, in uscita domani con etichetta Sugar. Dieci brani inediti vestiti di sonorità complesse eppure genuine: qualcosa che puoi definire vintage perché, come dice la stessa artista milanese, «oggi puoi permetterti molta libertà stilistica, scrivere canzoni al sapore di anni 60 e 70, e arrangiarle con suoni di epoche successive». Malika Ayane ce lo ha spiegato in un suggestivo locale incastonato in una vecchia cantina, a due passi da piazza Fontana, nel cuore di Milano.Il titolo dell'album è particolare: l'elegante confezione crea un effetto visivo. Ci spiega questo nome?«Domino ha un doppio significato, uno più casuale e uno più meditato. Può venire dal verbo dominare, ma più che altro evoca il gioco delle tessere che cadono. Quando cadono una dopo l'altra possono portarti in direzioni impreviste».Il suo disco ha seguito questa logica?«In parte sì. Sulle prime volevo infarcirlo di chitarre. Alla fine la sonorità generale ha inseguito più la sezione ritmica. Basso, percussioni e tastiere hanno il ruolo principale. Ma il regista francese Jean-Luc Godard diceva: una buona storia deve avere un inizio, uno svolgimento e una fine, non necessariamente in questo ordine».Il singolo guida estivo Stracciabudella ben rappresenta il disco, brani come Imprendibile e Vestito di domenica raccontano una Malika completamente matura.«Ed è vero. Ho avuto la dura esperienza del musical, quando due anni fa fui in scena nel ruolo di Eva Peron nel musical Evita: ogni giorno la stessa parte, le stesse canzoni. Nei giorni liberi scrivevo queste canzoni. Poi la registrazioni in tre città differenti, la produzione in Germania. Tutto questo fa crescere».Scriverebbe canzoni sulla politica?«Se dovessero veramente mettere in discussioni le libertà personali, scenderei in piazza con il forcone. Ma un brano politico non saprei scriverlo».Ora, due tour diversi in contemporanea dal 6-7 novembre: uno con band da club e uno nei teatri. Che differenze ci sono?«Nelle formazioni: nella prima saremo in tre, chitarra, batteria e synth, nel secondo una band al completo. Si parte da Genova, Politeama e Bangarang».Popstar e madre: come gestisce i due ruoli?«Sono una mamma severa ma giusta. I suoi gusti musicali mi mettono alla prova: certo, a me preferisce Sfera Ebbasta, eppure ha amato il brano più jazz del mio disco, l'ultimo. Le ho insegnato qualche gusto vintage. E le ho regalato un giradischi».riproduzione riservata ®