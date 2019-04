Domina ma chiude 3° tradito dalla Ferrari

Piergiorgio Bruni

ROMA - «Che cosa sta succedendo?». Dal Paradiso all'Inferno, in un lampo. E in quel piccolo istante, in questa domanda fatta via radio al suo ingegnere di pista, ci sta tutta l'inquietudine di Charles Leclerc. Il sogno di rosso dipinto, s'infrange a 11 giri dal termine della gara in Bahrain a causa di un imprevedibile calo di potenza del motore. «Oh mio Dio», aggiunge il monegasco, quando si rende conto che la parte elettrica è andata in crash e non può far altro sperare. Proprio sul più bello, mentre sta assaporando il primo successo in carriera. Una gioia grande, strozzata in gola, che lo spedisce podio, ma sul gradino più basso e alle spalle del fortunato duo Mercedes formato da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Non va meglio neppure a Vettel: il tedesco, lungamente in lotta per le posizioni di vertice, chiude quinto e lo fa dopo essere andato in testata coda, spiattellato gli pneumatici e distrutto l'ala anteriore a causa delle successive vibrazioni. «Sono molto deluso confida Leclerc quanto avvenuto è un peccato, tuttavia sono sicuro: torneremo più forti». Una inconveniente che, però, non gli fa perdere il consueto ottimismo: «La mia prestazione? Non posso che esserne contento conclude il predestinato' e ne approfitto per complimentarmi col team per il lavoro fantastico fatto dopo l'Australia. Non guardo al risultato, ma alle cose che posso fare meglio». Scuro in volto, invece, il compagno di squadra Vettel: «Durante il testacoda racconta, seccato, il tedesco ho danneggiato a tal punto le gomme da avere vibrazioni che, poi, si sono rivelate decisive per la rottura dell'ala. La macchina, comunque, era molto complicata da guidare. Nel secondo stint, la situazione si è calmata con le mescole medie però nel complesso non avevo il passo gara». Risoluto e, apparentemente calmo, Mattia Binotto. «Oggi (ieri, ndr) spiega il team principal della Ferrari è una doppietta mancata. Sono cose che possono capitare, però bisogna dire che ci è mancata affidabilità e su questo dobbiamo lavorare. Ci sono per fortuna cose positive: dalla prestazione, alla reazione avuta dopo Melbourne. Leclerc aveva voglia di fare bene e si vedeva: mi spiace, ma s'impara anche da questo».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA