Domenico ZurloUno stop che potrebbe travolgere il mercato della cannabis light. Il Consiglio superiore di Sanità ha infatti espresso parere negativo sulla vendita della marijuana a bassa concentrazione di Thc: il motivo è la scarsa conoscenza dei suoi effetti su alcuni soggetti come anziani, persone con patologie particolari o madri in allattamento. Il parere negativo arriva solo due giorni dopo lo storico oui del Canada alla legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo. La decisione definitiva di vietare o meno la vendita spetta al Ministero della Salute: «Aspettiamo il parere dell'Avvocatura dello Stato», ha specificato la ministra Giulia Grillo. Del resto, negli ultimi cinque anni i terreni coltivati a canapa sativa sono aumentati di dieci volte, generando un potenziale giro d'affari da 40 milioni di euro l'anno. La cannabis light ha una concentrazione di Thc molto bassa (dallo 0,2 allo 0,6%) che elimina gli effetti psicotropi, producendo effetti rilassanti e ansiolitici.Ma il questore di Macerata, che ieri ha fatto chiudere alcuni negozi, afferma sicuro: «Non è vero che si può vendere la cannabis light. La sostanza stupefacente è tale a prescindere dal Thc». A Padova alcuni edicolanti hanno chiamato i carabinieri per la rivista The Botanist, che allegato al giornale aveva un sacchetto contenente un grammo di cannabis light.riproduzione riservata ®