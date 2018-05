Domenico Zurlo Una brutta storia, che copre di vergogna l'intera Francia e la

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenico ZurloUna brutta storia, che copre di vergogna l'intera Francia e la sua presunta efficienza. Perché Naomi Musenga, giovane mamma 22enne morta lo scorso dicembre a Strasburgo per una grave emorragia interna, è davvero incredibile: «AIutatemi, sto per morire», disse disperata all'operatrice del servizio di soccorso transalpino corrispondente al nostro 118. «Sì certo, prima o poi un giorno lei morirà, come tutti», fu la risposta, piena di disprezzo, all'altro capo del filo.La telefonata è stata pubblicata ieri dai media e in tutta la Francia infuria la polemica: nell'audio, oltre a quella frase choc, si sente l'operatrice addirittura scherzare con la collega a fianco. La donna è stata sospesa, mentre la Procura locale, sull'onda dell'indignazione, ha annunciato un'inchiesta per omissione di soccorso.Qualche ora dopo lo spregevole siparietto Naomi, ancora cosciente, chiamò i medici di guardia, che a loro volta le inviarono un'amblanza: all'arrivo dei sanitari, ancora cosciente, la ragazza ebbe ripetuti arresti cardiaci, per poi morire poco dopo in rianimazione, stroncata da cedimento multiviscerale per choc emorragico.Una fine terribile che si poteva e doveva evitare, sebbene il direttore degli ospedali della città abbia ieri gettato acqua sul fuoco: «Ad una prima analisi pare che la telefonata non abbia risposto alle giuste pratiche, ma solo un'inchiesta potrà chiarire tutto». «Profondamente indignata», invece, si è detta la ministra della Salute, Agnes Buzyn.