Domenico Zurlo

Un terribile incubo, nel pieno del lockdown. Una giovane disabile ospite di un centro specializzato in provincia di Enna aspetta un bambino dopo essere stata violentata: una vicenda che risale allo scorso aprile, quando tutta Italia faceva i conti con la quarantena dovuta alla pandemia. L'orrore è avvenuto a Troina, nel centro l'Oasi Maria Santissima, struttura specializzata nella riabilitazione di disabilità psichiche e considerata all'avanguardia nel suo campo.

Su quanto avvenuto alla ragazza, disabile e con gravi problemi mentali e all'epoca anche positiva al Covid, indaga la Procura di Enna che ha aperto un fascicolo per violenza sessuale: da giorni la squadra mobile sta sentendo medici, infermieri e personale della struttura a caccia dell'orco responsabile dello stupro.

L'Oasi, proprio in quelle settimane, era diventata zona rossa su provvedimento della Regione dopo essere stato uno dei più rilevanti focolai siciliani della prima ondata di Covid: ben 162 furono i positivi registrati, tra ricoverati, infermieri e operatori, con la Procura che aveva già aperto un'inchiesta per omicidio colposo ed epidemia colposa. Proprio gli accertamenti da parte delle autorità (con tanto di commissariamento della struttura) avevano tolto il velo su ritardi e caos nella gestione dei primi contagi tra gli ospiti: una grave ombra per l'istituto, uno dei più importanti del Paese nel campo delle malattie rare.

La Regione ha ordinato un'ispezione, ha fatto sapere l'assessore alla Salute Ruggero Razza: «Saremo intransigenti come non mai. Le ricostruzioni fornite dagli inquirenti forniscono già un quadro inquietante che merita tutti gli approfondimenti del caso». E la segnalazione del caso della ragazza stuprata e incinta era partita proprio dai vertici del centro, che si costituirà parte civile perché «parte lesa in questa triste e dolorosa vicenda che ha sorpreso e sconvolto la dirigenza e il personale, che svolge con responsabilità il proprio lavoro».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA