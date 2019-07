Domenico Zurlo

Un sabato sera tragico sulle strade italiane, un weekend di metà luglio che si macchia di sangue: sono ben undici le vittime degli incidenti stradali avvenuti nella notte tra sabato e domenica, un bilancio drammatico, una vera carneficina con rari precedenti negli ultimi mesi. Tra le vittime, tutte giovani e in alcuni casi giovanissime, anche due minorenni.

JESOLO. L'episodio più grave è avvenuto a Jesolo, dove un'auto con quattro giovani - tre ragazzi e una ragazza, tutti tra i 22 e i 23 anni - è finita in un canale, il Cà Nani, dopo essersi scontrata con un'altra vettura. A perdere la vita Eleonora Frasson, Leonardo Girardi, Giovanni Mattiuzzo e Riccardo Laugeni. Il presunto responsabile dello schianto, un romeno 26enne residente in Italia dal 2012, è finito ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso. Una quinta ragazza è sopravvissuta, estratta dall'auto da alcuni ragazzi stranieri di passaggio che hanno prestato i primi soccorsi.

CESENA. Altra tragedia a Cesena: nella frazione di Sant'Andrea un'auto con quattro persone a bordo ha toccato un muretto laterale e si è schiantata in un fosso. A perdere la vita l'uomo di 36 anni che era alla guida, un ragazzo 19enne e due fratellini minorenni di 17 e 14 anni, tutti di origini romene ma residenti a Forlì. Tra le ipotesi sulle cause, forse un colpo di sonno o l'eccessiva velocità: il ragazzino 14enne è stato estratto dalle lamiere quasi irriconoscibile dopo l'orribile schianto.

GLI ALTRI. Sempre a Jesolo, in un altro incidente, ha perso la vita il 28enne Brian Merletti, originario di Ascoli: il giovane è finito con la sua auto contro un platano. A Castrocaro Terme invece, nel forlivese, una ragazza di 27 anni è morta in seguito alle gravi ferite dovute ad una grave caduta dal motorino. Di un morto e due feriti gravi infine il bilancio di uno scontro sull'A7 a Genova Bolzaneto: un'auto con tre giovani è andata a sbattere contro il guard rail. Mattia De Lorenzo, 19 anni, di Rivarolo, non ce l'ha fatta: gravissimi i due amici. Una vera e propria strage di mezza estate.

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

