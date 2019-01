Domenico Zurlo Un mese dopo i buu al difensore del Napoli Koulibaly, il razzismo

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenico ZurloUn mese dopo i buu al difensore del Napoli Koulibaly, il razzismo è ancora protagonista su un campo da calcio. Stavolta però non è il pubblico ad essersi distinto per ignoranza o maleducazione, ma l'arbitro.È successo sabato pomeriggio, come racconta Il Mattino, durante il match di Promozione campana tra Serino e Real Sarno: i padroni di casa conducevano per 2-1, quando il Sarno ha pareggiato con un'azione contestata dai serinesi. Alle rimostranze del portiere senegalese Gueye Ass Dia l'arbitro, il signor Francesco Pagliarulo di Ariano Irpino, lo ha prima ammonito e poi espulso per proteste, liquidandolo con la frase: «Stai zitto e vai via, negro». Un affronto che Donato Trotta, presidente del Serino, non ha digerito: dopo aver chiesto spiegazioni al calciatore in lacrime, è entrato in campo, ha stretto la mano al direttore di gara e ha fatto rientrare la squadra negli spogliatoi. Già lo scorso anno lo stesso Ass Dia era stato offeso da un altro arbitro, che durante il riconoscimento non aveva accettato la sua carta d'identità («Non ti distinguo sulla foto perché sei nero»).Questo nuovo episodio ha fatto imbestialire il presidente irpino. «Dobbiamo fermare il campionato. Se nel 2019 ci troviamo di fronte a simili episodi significa che il movimento calcistico italiano non crescerà mai» ha detto Trotta, che per domenica prossima pensa ad una protesta collettiva: «Stiamo preparando uno striscione che invieremo a tutte le squadre perché venga esposto negli stadi. Un mancato stop sarebbe una vergogna».riproduzione riservata ®