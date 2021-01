Domenico Zurlo

Un folle gioco social finito in tragedia, una gara senza senso che le è costato la vita. Una bambina di appena 10 anni, Antonella, è morta soffocata in casa in quella che in gergo si chiama hanging challenge, una sfida in cui lo scopo è resistere più a lungo possibile dopo essersi stretta una cintura intorno alla gola: il tutto da filmare con lo smartphone per poi condividerlo sui social, in primis su TikTok.

È successo a Palermo nella Kalsa, quartiere popolare del centro storico. A trovare la bambina svenuta e cianotica in bagno - soffocata dalla sua cintura legata a un termosifone - è stato il papà, che l'ha portata subito in ospedale: una folle corsa che non è servita a salvarle la vita, perché la mancanza di ossigeno al cervello le aveva già provocato danni irreversibili.

Sotto choc i genitori, una coppia di operai con un'altra figlia e una terza in arrivo: quando i medici hanno dichiarato la morte cerebrale di Antonella, hanno acconsentito all'espianto degli organi. Dalla loro testimonianza è emerso che la figlia aveva partecipato anche ad altre sfide sui social, e con la sua morte torna d'attualità il fenomeno delle sfide pericolose sul web: la piccola aveva tre profili su Facebook e due su TikTok e gli inquirenti della Mobile di Palermo stanno cercando di capire se sia stata lei a crearli o se sia stato un adulto. Per questo il suo telefonino è stato sequestrato: se fosse dimostrato che la bambina ha partecipato alla challenge potrebbe configurarsi l'ipotesi di istigazione al suicidio.

Un portavoce di TikTok ha espresso la sua vicinanza alla famiglia: «La sicurezza della community TikTok è la nostra priorità, siamo a disposizione delle autorità competenti per collaborare». Il 22 dicembre scorso il Garante Privacy aveva aperto un procedimento a carico di TikTok, in merito alla protezione dei minori: la piattaforma, pochi giorni dopo, ha messo una stretta sui profili degli under 16.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 05:01

