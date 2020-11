Domenico Zurlo

Uccisa dall'amante, l'ennesimo femminicidio proprio nella giornata contro la violenza sulle donne. Loredana Scalone aveva 51 anni: era scomparsa lunedì, è stata trovata senza vita ieri tra gli scogli a Stalettì, in provincia di Catanzaro. Ad assassinarla, con 15 coltellate, il 36enne Sergio Giana, di Badolato, con cui la vittima aveva una relazione finita da quasi un anno.

L'omicidio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì: dopo averla uccisa, l'uomo ha usato il cellulare della vittima per mandare un messaggio alla figlia di Loredana: «Sono al lavoro», poi ha gettato il telefonino in mare. Secondo la ricostruzione dei carabinieri Giana, sposato e con un figlio piccolo, sarebbe poi tornato sul posto per nascondere il cadavere e cancellare le sue tracce.

Interrogato dai carabinieri e dal pm Anna Chiara Reale, il 36enne ha confessato il delitto affermando di essere stato aggredito da Loredana e di essersi «solo difeso»: una versione che non ha però convinto gli inquirenti. È stato fermato con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Ancora poco chiaro il movente, forse di origine economica oltre che passionale.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA