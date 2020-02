Domenico Zurlo

Tre mesi fa Vincenzo Cordì, cameriere di Roccella Jonica, era stato trovato carbonizzato nella sua auto: un suicidio, secondo la moglie, che per settimane aveva tentato di convincere gli inquirenti di come il marito soffrisse di una forte depressione che lo aveva portato a togliersi tragicamente la vita. Ma la verità emersa dalle indagini della procura di Locri è diversa. E infinitamente più orribile.

Ad ammazzare l'uomo sarebbe infatti stata proprio la moglie Susanna Brescia, 43 anni, insieme al figlio di prime nozze Francesco Sfara, di 22, e all'amante, il 41enne Giuseppe Menniti. Tutti e tre sono stati arrestati dai carabinieri di Reggio Calabria per omicidio volontario e soppressione di cadavere.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, lo scorso 12 novembre Cordì sarebbe stato convinto dalla moglie ad andare in montagna a cercare funghi, nella zona di Scialata di San Giovanni di Gerace: sceso dall'auto dopo aver posteggiato, Vincenzo fu però vittima di un violentissimo agguato. Il figlio della moglie e l'amante lo avrebbero tramortito con un colpo in testa, poi cosparso di benzina e infine dato alle fiamme, all'interno della sua Fiat 16. Il suo cadavere carbonizzato fu trovato due giorni dopo da alcuni cacciatori.

L'autopsia aveva rivelato, dalla presenza di tracce di monossido di carbonio nei polmoni, che Cordì era ancora vivo quando le fiamme hanno invaso l'abitacolo e di conseguenza il suo corpo. Le contraddizioni della donna, sentita diverse volte dai magistrati di Locri, e le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno poi tolto il velo sulla dinamica e sul probabile movente: Susanna aveva una relazione con Menniti, già noto alle forze dell'ordine per altri reati. Nel tentativo di discolparsi aveva insistito sulla depressione del marito e sull'ipotesi suicidio, ma gli inquirenti non le hanno creduto. Fino a scoprire la brutale verità.

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

