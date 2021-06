Domenico Zurlo

Tornano le tavolate tra amici, almeno all'aperto, ma non ovunque. Dopo le polemiche degli ultimi giorni sul limite di 4 persone per tavolo al ristorante, è arrivato ieri il sì del Governo alle proposte di allentamento delle Regioni, almeno in zona bianca: il tetto massimo sarà di 6 persone per tavolo al chiuso (un numero si può superare se si tratta di due famiglie), mentre all'aperto non ci sarà alcun limite.

La decisione è arrivata nel vertice tecnico tra Governo e Regioni, che vedeva coinvolti anche esponenti del mondo politico e scientifico: tra la linea rigorista del ministro Speranza è quella aperturista della ministra Gelmini, è prevalsa la via del compromesso, dopo che inizialmente era emersa la volontà di alzare a 8 il limite per i ristoranti al chiuso. Una boccata d'ossigeno per i ristoratori, che non avevano fatto mancare il loro disappunto all'esecutivo dopo la conferma del limite di 4 persone a tavola se non conviventi, come ripetuto solo due giorni fa dal ministro della Salute.

«Le cose vanno meglio, ora occorre proseguire in un percorso di gradualità, perché è giusto riaprire ma passo dopo passo», ha spiegato Speranza, mentre per la Gelmini la modifica alle norme «è un premio, non avrebbe avuto senso mantenere le stesse regole previste per la zona gialla». Il governatore friulano Fedriga ha però rilanciato sull'opportunità di valutare l'abolizione di limiti all'aperto anche per le zone gialle: le nuove regole saranno infatti in vigore solo nelle zone bianche (per ora Molise, Friuli e Sardegna), mentre la nuova ordinanza attesa oggi dovrebbe sancire il cambio di colore anche per Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. È possibile però che ogni limite decada il 21 giugno, quando sarà abolito anche il coprifuoco.

Ancora da affrontare, infine, il tema delle discoteche: il Cts valuterà a breve la proposta sulla doppia sperimentazione a Milano e Gallipoli con l'accesso consentito a duemila persone con green pass o tampone negativo. Se non dovessero arrivare risposte sulle riaperture, i gestori sono già pronti alla disobbedienza civile: «Apriremo tutte le attività», hanno fatto sapere dal sindacato italiano delle sale da ballo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA