Domenico Zurlo

Sembrava un incidente, in realtà era un omicidio. Nella tarda serata di lunedì, mentre in tutto il mondo ricorreva la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la realtà si è ribaltata in un appartamento del quartiere Campomoro di Rieti, distrutto in quella che in un primo momento sembrava un'esplosione accidentale. Le indagini hanno ricostruito un'altra verità: a provocare l'incendio è stata una donna di origini sudamericane, che dopo l'ennesimo litigio con il marito lo ha cosparso di benzina e gli ha dato fuoco, uccidendolo.

La vittima è Valerio Amadio, 44 anni, commesso in uno supermercato: la moglie, dopo l'ennesima lite, intorno alle 22 era andata via di casa con i due figli minorenni della coppia. «Venite, mia moglie è fuori di sé ed è uscita portandosi via i bambini», aveva detto Valerio al telefono alla polizia. In realtà la donna non era scappata con loro, ma era andata a procurarsi delle taniche che aveva poi riempito di benzina.

Tornata nell'abitazione, la donna avrebbe poi svuotato le taniche piene di carburante addosso al marito e appiccato le fiamme. C'è stata un'esplosione. Il 44enne è morto, mentre lei è rimasta gravemente ferita, con ustioni sul 50% del corpo, e ora lotta tra la vita e la morte nel reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le urla dell'uomo che bruciava hanno richiamato l'attenzione dei vicini, che hanno subito chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine, il cui arrivo non è bastato ad evitare la tragedia.

La deflagrazione, al terzo piano della palazzina in una zona residenziale di Rieti, ha spaventato tutto il vicinato, con decine di persone scese in strada in preda al panico e diverse case evacuate. In un primo momento vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri e personale del 118, accorsi sul posto, avevano ipotizzato che l'esplosione fosse stata causata da una fuga di gas fuoriuscita da una bombola della cucina. Ma nel giro di poche ore è emersa l'amara verità, un incendio provocato volontariamente da una moglie fuori di sé.

La donna è stata indagata per omicidio, sebbene gli inquirenti non siano riusciti ad ascoltarla perché in gravi condizioni. Secondo quanto accertato, aveva da tempo problemi di stress, e il rapporto con il marito era diventato burrascoso, con continui litigi, l'ultimo proprio lunedì sera. Non è chiaro invece se all'origine delle violente liti, che secondo i vicini di casa erano molto frequenti, vi fossero altri motivi. I figli di 7 e 15 anni, salvi per miracolo (durante la lite erano rimasti fuori di casa) sono invece stati ricoverati in stato di choc al De Lellis di Rieti.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 27 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA