Domenico Zurlo

ROMA - Incubo finito per Cristiano Ronaldo? Non proprio. Ieri si era infatti diffusa la notizia che Katheryn Mayorga, la donna che nel 2018 aveva denunciato il campione della Juventus per violenza sessuale, aveva ritirato le sue accuse relative al presunto stupro avvenuto nell'estate 2009 negli Stati Uniti, dove il portoghese era in vacanza. A parlarne era stato il sito Bloomberg, smentito però qualche ora dopo dall'avvocato della Mayorga, Larissa Drohobyczer, in una dichiarazione all'AFP: «Abbiamo ritirato la denuncia a livello statale perché abbiamo presentato una denuncia identica al tribunale federale. Concretamente, abbiamo cambiato giurisdizione, ma le accuse rimangono», ha specificato la legale.

Era il 27 settembre scorso quando il nome della Mayorga era diventato di dominio pubblico sui giornali di tutto il mondo: secondo il suo racconto CR7 abusò di lei nella suite di un hotel di Las Vegas, in quella estate che gli avrebbe cambiato la vita con il passaggio dal Manchester United al Real Madrid. All'epoca la donna prima denunciò il fatto senza fare il nome di Ronaldo, poi cambiò idea accusando il portoghese: a quel punto i legali di Cristiano, per mettere tutto a tacere, trovarono con Katheryn un accordo legale che portò nelle tasche della ragazza ben 375mila dollari.

Di quell'accordo non si è saputo nulla per anni, fino allo scorso dicembre, quando il quotidiano tedesco Der Spiegel (grazie al sito Football Leaks) venne pubblicò dei documenti che ne provavano l'esistenza. Nel frattempo a settembre la Mayorga con una nuova denuncia rinnovò le accuse, con lo juventino che reagì fermamente: Ronaldo si difese sui social parlando di «spettacolo mediatico creato da persone che cercano pubblicità a mie spese».

Ora l'ultimo capitolo, con giallo annesso: prima sembrava che la denuncia fosse stata definitivamente ritirata, poi che fosse invece rimasta quella al tribunale federale, infine le parole dell'avvocato. Se per qualche ora CR7 aveva pensato di potersi dedicare alle vacanze (o al limite a chi sarà il suo prossimo allenatore dopo l'addio ad Allegri), è chiaro invece che non sarà affatto così.

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

