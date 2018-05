Domenico Zurlo ROMA - «Avete una grande responsabilità, i bambini vi

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenico ZurloROMA - «Avete una grande responsabilità, i bambini vi seguono»: chiare e semplici le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, nell'accogliere al Quirinale Juventus e Milan prima della finale di coppa Italia di questa sera (diretta Rai 1 ore 21). Il Capo dello Stato ha paragonato se stesso ad un direttore di gara («al mio giuramento dissi che l'arbitro dev'essere aiutato dai giocatori e fui applaudito con un po' di sorpresa», incassando a stretto giro di posta il «Grazie Presidente» di Nicchi, capo dell'Aia): ma avendo giustamente altro a cui pensare, all'Olimpico non ci sarà. La coppa alla squadra vincitrice la consegnerà la presidente del Senato Casellati.Sotto i suoi occhi, il solenne discorso di un istituzionale Buffon: «L'Italia non può essere mediocre, ci meritiamo un futuro prospero», sentenzia il capitano juventino, al probabile canto del cigno di una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, ma - incredibile ma vero - alla prima presenza in finale (nelle ultime tre edizioni giocarono Storari e Neto). Dall'altra parte un emozionato Bonucci cita un ragazzo down, Ermanno, a cui sabato scorso ha regalato l'ingresso a San Siro: «Non ha mai parlato di partita, ma sempre di festa: godiamoci questa festa e facciamo divertire chi ci guarda». Con tanto di siparietto pre-arrivo al Colle per il giovane Milan, respinto per qualche minuto all'entrata: metà squadra aveva lasciato i documenti sul pullman. La poca confidenza con certi palcoscenici si vede anche da questo.