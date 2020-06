Domenico Zurlo

«Resta con mamma, non mi lasciare»: sono le ultime parole della mamma di Mattia Roperto, il 14enne che lunedì sera è stato ucciso da un'auto mentre attraversava sulle strisce, non lontano da casa. Una scena straziante, a cui hanno assistito i genitori degli amici del ragazzo, accorsi con lei sul luogo poco dopo il tragico incidente: «Era sconvolta, è stato terribile. È qualcosa che non dimenticheremo mai».

A provocare la morte di Mattia è stato un giovane di 22 anni risultato poi positivo all'esame tossicologico: viaggiava a velocità altissima a bordo della sua Peugeot 108, quando al suo passaggio la vittima e due amici stavano attraversando la strada. Gli altri due ragazzi hanno avuto la prontezza di riflessi di fermarsi e indietreggiare, Mattia no: «Nemmeno ci siamo accorti di lui, era come un proiettile», raccontano i due giovani testimoni. «Si è fermato molti metri più avanti e solo perché la macchina era distrutta. Quando è sceso in strada si è acceso una sigaretta». «Ha preso il telefono per chiamare il padre e serenamente gli ha detto Oh pà, ho investito uno», aggiunge l'altro ragazzo.

L'impatto è stato tremendo, la vittima sbalzata di una ventina di metri. Il 22enne, arrestato per omicidio stradale, è tornato a casa ed è detenuto ai domiciliari: la Procura ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzo investito e dovrebbe procedere con una serie di perizie sull'auto, per accertare a che velocità andasse al momento dello schianto.

Su via Cilea all'Infernetto, luogo dell'incidente, nella serata di ieri amici, conoscenti e residenti del quartiere si sono riuniti in una fiaccolata per ricordare Mattia. E la mente torna a Camilla e Gaia, le due ragazze uccise a 16 anni da un'auto pirata lo scorso dicembre: «Abbiamo rivissuto il nostro dramma, siamo pronti a incontrare i suoi genitori», hanno fatto sapere i familiari di Camilla, tramite il loro legale.

