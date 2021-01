Domenico Zurlo

Quasi tutta Italia sarà arancione, con la novità della zona bianca. Il nuovo decreto legge sulle norme anticontagio dovrebbe entrare in vigore domenica 17 gennaio. Si continua con la divisione delle regioni a fasce, ma le maglie saranno meno larghe e sarà più semplice ritrovarsi in zona rossa o arancione.

I criteri saranno dunque più restrittivi per le regioni con un livello di rischio medio-alto: un indice di contagio Rt superiore a 1 porterà in zona arancione, che diventa rossa in caso di Rt superiore a 1,25. Ma per evitare le restrizioni ci sarà da valutare anche il rischio', ovvero lo stato di saturazione delle terapie intensive e degli ospedali e la stima dei focolai. La novità è la zona bianca, in cui si entrerà in base ad una serie di condizioni: tre settimane di fila con un'incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti, Rt sotto l'1 e rischio basso. A rischiare la zona rossa sono dunque Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia, mentre Toscana, Sardegna e Molise potrebbero rimanere gialle: tutte le altre saranno arancioni.

Con lo stato d'emergenza che permane fino al 30 aprile (nonostante il Cts ne chiedesse la proroga fino a luglio), il divieto di spostamento tra le regioni dovrebbe restare in vigore fino al 15 febbraio e non fino al 5 marzo, come emerso nei giorni scorsi: non sarà consentito muoversi nemmeno tra una regione gialla e l'altra.

Confermato ancora il coprifuoco dalle 22 alle 5, una costante ormai da quasi tre mesi, dal primo Dpcm approvato dal governo nel pieno della seconda ondata della pandemia: resta anche la regola che consente a un massimo di due persone di andare a visitare amici o parenti, solo una volta al giorno e con gli under 14 esclusi dal conteggio. Nelle zone gialle restano aperti i ristoranti (fino alle 18), e si apre uno spiraglio per i musei che potrebbero riaprire, come confermato dal ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. Nulla da fare invece per gli impianti da sci, che resteranno chiusi.

Il nodo cruciale è però legato alla vendita d'asporto per i bar: l'intenzione del governo era di introdurre il divieto a partire dalle 18, per evitare gli assembramenti causati dalla movida. Ma l'ipotesi vede la preoccupazione delle Regioni: il divieto «non porterebbe vantaggi significativi» contro i contagi e «rischia di portare tensione sociale ed economica, ai danni di categorie già fortemente colpite dalle restrizioni», ha commentato il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Anche per recepire tali perplessità, è emersa la possibilità di limitare il divieto solo alle bevande e agli alcolici.

Venerdì 15 Gennaio 2021

