Domenico Zurlo

Pretendevano il monopolio delle salme, e per raggiungere il loro obiettivo erano disposti a tutto, anche a depredare i morti, per attuare quella che i carabinieri che hanno fatto scattare l'operazione Requiem hanno definito «un'occupazione permanente» dell'ospedale. Accade a Caltagirone in Sicilia, dove cinque persone sono state arrestate e altre quattro sottoposte a obbligo di dimora. Ad incastrarli le telecamere nascoste dai militari: li si vede frugare nelle bare, portare via gioielli alle salme, perfino un rosario dalle mani del defunto.

Gli arrestati sono Paolo Agnello, 57 anni, ritenuto il capo del gruppo, Massimiliano Indigeno, 47, il cassiere, Alfredo Renda, 68, titolare dell'omonima società di onoranze funebri, e Davide Annaloro, 46. Alberto Agnello, 56 anni, è finito invece ai domiciliari. Secondo le accuse la banda presidiava anche di notte le camere mortuarie dell'ospedale: l'ospedale era il loro territorio, grazie anche alla complicità di alcuni operatori, e chi non ci stava veniva aggredito e minacciato. Come i concorrenti («Ti ammazzo, devi chiudere, figlio di p...») o gli infermieri che cercavano di non farli sostare all'interno del pronto soccorso: «Non sei nessuno, ti diamo legnate, ti aspetto fuori».

Gli indagati avrebbero «distrutto arredi funerari e biglietti pubblicitari dei concorrenti» e «strappato dalle salme, una volta anche a quella di un feto, i talloncini identificativi per rintracciare prima degli altri i parenti dei defunti».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA