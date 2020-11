Domenico Zurlo

Potrebbe arrivare a Natale il regalo più atteso dall'intero Pianeta: un vaccino contro il Covid-19. L'azienda farmaceutica americana Pfizer ha annunciato ieri che il vaccino sviluppato congiuntamente con la BioNTech, società tedesca di biotecnologia, è risultato efficace nel prevenire il 90% delle infezioni. «Presto chiederemo l'autorizzazione per la produzione» ha dichiarato il presidente della Pfizer, Albert Bourla.

Il vaccino è ora nella fase 3 della sperimentazione: la prossima settimana, ha spiegato Bourla, arriveranno nuovi dati sulla sicurezza, necessari per chiedere l'autorizzazione alla produzione alla Food&Drug Administration americana. La previsione è di poter fornire 50 milioni di dosi nel mondo entro fine anno, e fino a 1,3 miliardi nel 2021: c'è dunque la possibilità che si arrivi «velocemente come mai prima nella storia dell'umanità a un vaccino contro un nuovo virus», ha commentato il ministro degli Esteri tedesco Jens Spahn.

L'annuncio ha provocato reazioni entusiastiche, dall'Oms all'ex presidente Trump fino alla presidente della Commissione europea von der Leyen, che ha affermato che «la Commissione presto firmerà un contratto per avere fino a 300 milioni di dosi». Brindano anche i mercati, con Wall Street che apre in forte ascesa e le borse europee che spiccano il volo (Milano +5,43%, Parigi +7,57%)

Quello di Pfizer-BioNTech non è l'unico vaccino in fase di sperimentazione: in ballo ce ne sono 10, tra cui quello di AstraZeneca con la collaborazione dell'Università di Oxford e della Irbm di Pomezia e il vaccino di Moderna, che con quello Pfizer ha in comune l'approccio legato all'Rna messaggero. E in Italia i virologi Roberto Burioni e Guido Silvestri si mostrano ottimisti: il primo parla di possibile «fine di un incubo», il secondo auspica che «questa notizia dia l'opportunità di ricredersi a chi ha parlato di vaccini rischiosi perché non si fanno i test sul campo'. Parole che hanno dato la stura ai soliti deliri no-vax».

