Domenico Zurlo

Pablo Trincia, autore de Il Dito di Dio. Perché un podcast sulla Concordia?

«È una storia gigantesca, molto adatta al racconto audio. All'epoca fu raccontata in modo frammentario, con particolari come la telefonata di Schettino o l'inutile gossip di Dominika che erano solo una piccola parte della vicenda: noi volevamo ricostruirla per intero».

Quanto tempo ci è voluto?

«Diversi mesi. La difficoltà maggiore è stata trovare testimoni adatti, che avessero davvero qualcosa da raccontare: chi è sceso dalla nave tra i primi non si accorse quasi di nulla, mentre il suo vicino di tavolo si era ritrovato magari incastrato in un corridoio e teneva per mano i suoi figli per salvarli dal baratro».

Fu solo colpa di Schettino?

«Abbiamo scelto di non demonizzarlo, ma sono morte 32 persone: i suoi errori sono evidenti e macroscopici. In primis temporeggiare e non informare correttamente i passeggeri, parlando di blackout: ad alcuni fu addirittura detto di tornare in cabina a dormire, mentre la nave affondava».

Alcuni testimoni parlano di lotta per la sopravvivenza, di persone che si picchiavano per salvarsi per primi.

«È un affresco dell'umanità, ci sono tutti i comportamenti e le reazioni possibili: c'è chi si fa prendere dall'isteria, chi minimizza, chi fa di tutto per salvarsi. Ma c'è anche tanta umanità: ci sono persone che hanno fatto gesti eroici».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA