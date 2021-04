Domenico Zurlo

Non c'è pace per il vaccino anti Covid di AstraZeneca. Tra oggi e domani l'Agenzia europea dei medicinali Ema si pronuncerà in relazione a eventuali legami tra il farmaco e alcuni rari eventi di trombosi segnalati in vari Paesi, soprattutto tra le donne più giovani: all'orizzonte c'è la possibilità che il vaccino possa non essere più somministrato alle donne al di sotto di una certa fascia di età.

RITARDI Un altro duro colpo alla campagna vaccinale italiana, che deve anche registrare nuovi ritardi da parte della casa farmaceutica anglo-svedese: il prossimo 14 aprile arriveranno infatti solo 175mila dosi di vaccino e non le 340mila previste, mentre per quelle mancanti occorrerà aspettare almeno un'altra settimana. E ad oggi solo il 54% delle dosi consegnate sono state somministrate: pesa il clima di sospetto di tanti cittadini, che spesso lo rifiutano e chiedono Pfizer (del quale sono in arrivo 1,5 milioni di dosi)o Moderna.

LIMITI PER ETÀ Come ha spiegato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, è possibile che «l'Ema individui dei sottogruppi di popolazione che presentano un comun denominatore per un maggiore livello di rischio, e valutare il rapporto causa-effetto in tali gruppi», e di conseguenza che «indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare questo vaccino». E dopo il parere dell'Ema anche l'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco, farà le proprie valutazioni.

RISCHI E BENEFICI Ieri, in un'intervista al Messaggero, il responsabile della strategia sui vaccini dell'Ema Marco Cavaleri aveva paventato la presenza di un nesso tra vaccino e casi di trombosi: «Il collegamento c'è, ma come avviene dobbiamo ancora capirlo». Ma già nel pomeriggio l'Oms si era affrettata a smentire l'ipotesi, facendo sapere che «non c'è alcun legame tra vaccino e trombosi» e che «il rapporto rischi-benefici è ancora largamente positivo».

Quello di AstraZeneca «è un vaccino a cui non possiamo rinunciare», ha aggiunto l'ex direttore esecutivo Ema Guido Rasi. A tranquillizzare sulla sicurezza del vaccino, ci pensa invece il presidente degli ematologi Paolo Corradini: quanto a eventi avversi, ha spiegato, «ci sono più rischi nella semplice aspirina». Intanto l'università di Oxford ha sospeso i test su bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni, in attesa di maggiori informazioni».

