Domenico Zurlo

«Negazionista e me ne vanto». È la posizione di Miguel Bosé, che dopo un lungo silenzio è tornato a parlare e lo ha fatto in un'intervista a Jordi Évole su La Sexta, un canale tv spagnolo: a poco più di un anno di distanza dalla morte della mamma Lucia Bosé, scomparsa durante il primo lockdown, il cantante italo-spagnolo ha raccontato la sua vita tra droga ed eccessi. E le sue parole fanno discutere.

«Sono un negazionista, è una posizione che porto a testa alta», ha detto nell'intervista, in cui ha espressamente richiesto di non indossare la mascherina. «C'è un piano ideato che non si vuole conoscere. Non è pensare di essere in possesso della verità, è la verità». Quanto alla madre, l'attrice italiana morta a marzo 2020 nell'ospedale di Segovia proprio per conseguenze legate al Covid, Miguel ha detto che la sua polmonite non era dovuta al virus e che se lei fosse stata ancora viva avrebbe combattuto con lui la battaglia negazionista. «Non è stato il virus a ucciderla, ma qualcos'altro. Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla».

Bosé ha poi raccontato di aver vissuto, negli '80 e '90, «anni selvaggi in cui ho scoperto il lato oscuro che abbiamo tutti: droghe, sesso selvaggio, sostanze...», «ho pensato che fosse una parte necessaria, legata alla creatività», finché non si è reso conto che «è diventata una dipendenza quotidiana». «Ho iniziato a perdere la mia grazia e ad avere seri problemi. Sono arrivato a consumare quasi due grammi di cocaina al giorno, più la marijuana e l'ecstasy. Ho smesso tutto lo stesso giorno, sette anni fa».

Sulla fine del matrimonio con Nacho Palau, il cantante ha poi rivelato che la lontananza dai quattro figli e la gestione del rapporto con loro gli ha causato problemi di voce che si porta avanti da qualche tempo: «La mia voce va e viene - ha detto - la sua radice è emotiva. Comincio a perderla nel momento in cui perdo la mia famiglia». «Quando la mia relazione ha cominciato ad andare male, quando l'amore finisce, quando l'amicizia e le buone vibrazioni svaniscono e quando l'ammirazione si perde, quando tutto crolla, nel mio caso per discrezione, per responsabilità, anche per l'educazione, tieni duro. Ma poi esplode ed iniziano i problemi: per me uno di quei problemi era la voce. Adesso posso parlare, ma non ho voce».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA