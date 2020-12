Domenico Zurlo

Massacrato a coltellate in strada da due ragazzini, appena 14enni: è morto così Cristian Sebastiano, 42 anni afflitti da problemi di droga, aggredito, ucciso e lasciato a terra in una pozza di sangue a pochi metri da casa sua. Per il brutale omicidio, avvenuto a Monza, nel portico di una casa popolare nel quartiere di San Rocco, i carabinieri hanno fermato ieri due minorenni: uno dei due, per giustificare il delitto, avrebbe detto agli inquirenti di averlo fatto «per punirlo di avermi trascinato nella tossicodipendenza».

I due, entrambi incensurati e residenti a Monza, sono stati individuati grazie ad alcune testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza della zona. A casa di uno dei due giovanissimi sono stati rinvenuti i loro indumenti ancora sporchi di sangue e infilati in lavatrice, ma anche quella che potrebbe essere l'arma del delitto: un coltello da cucina, con cui avrebbero colpito il 42enne alla schiena, al ventre e al collo. Due le coltellate letali che gli avrebbero reciso la giugulare, decretando la sua fine. Prima di fuggire gli avrebbero anche preso dalle tasche 5 grammi di cocaina.

Gli inquirenti stanno indagando sul movente e su quanto dichiarato da uno dei due fermati, che ha accusato Sebastiano di averlo portato alla tossicodipendenza. Versione che però il padre della vittima respinge: «Quello che era mio figlio lo sappiamo, ma adesso non diventi lui il tossico, lo spacciatore e loro le povere vittime», ha detto, spiegando che «uno dei due a sua volta già vendeva droga in stazione». «Se penso che da minorenni in pochi anni me li ritroverò fuori divento matto».



