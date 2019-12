Domenico Zurlo

La lunga saga dei misteri italiani può ora vantare un nuovo capitolo. È stato ritrovato ieri, nell'abitazione di un architetto romano, il celebre Scudo di Garibaldi, uno degli oggetti più preziosi della storia del Risorgimento italiano. Un ritrovamento del tutto a sorpresa: nessuno sapeva che fosse mai sparito.

Donato dal popolo siciliano a Giuseppe Garibaldi nel maggio del 1878, dopo lo sbarco dei Mille a Marsala, lo scudo è un'opera unica nel suo genere: fu realizzata da Antonio Ximenes, padre del più noto scultore Ettore Ximenes, ed è una scultura bronzea policroma di forma circolare, di circa 50 chili e del diametro di 118 centimetri. Al centro dello scudo una raffigurazione di Caprera, sormontata dalla testa di Garibaldi: come cornice una corona di quercia, sulle cui foglie sono incise le principali battaglie combattute dall'eroe dei due Mondi, da Digione a Montevideo. Su ognuno degli otto raggi in cui è diviso, ci sono gruppi allegorici con gli stemmi delle principali città italiane ed icone a rappresentare Carità, Giustizia, Gloria e Scienza: l'intero scudo è poi cinto da una corona d'alloro in cui sono incisi i nomi di tutti i Mille sbarcati a Marsala.

Regalato da Garibaldi alla città di Roma, lo scudo fu custodito prima nel Museo Capitolino, poi al Museo Nazionale del Risorgimento nel Palazzo del Vittoriano: l'ultima esposizione è documentata e datata 1982. Da quel museo è però poi sparito, presumibilmente nei primi anni del 2000, secondo le indagini coordinate ora dalla Procura di Roma. Il ritrovamento è frutto del prezioso lavoro dei carabinieri del reparto operativo tutela patrimonio culturale e della stazione di Roma Gianicolense.

Il mistero che gli investigatori ora devono svelare non riguarda solo il furto di un'opera dall'inestimabile valore culturale, ma anche come sia stato possibile che in quasi vent'anni nessuno si sia accorto di nulla. Ma in un Paese zeppo di misteri come il nostro, lo stupore non è certo di casa.

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

