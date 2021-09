Domenico Zurlo

L'uragano Ida mette in ginocchio la costa orientale degli Stati Uniti. Sono almeno 22 le vittime nell'area intorno a New York, con il sindaco Bill De Blasio che ha dichiarato lo stato d'emergenza dopo una gigantesca ondata di maltempo: la pioggia causata dalla coda dell'uragano, ha detto De Blasio, è «qualcosa che non avevamo mai visto». I video postati sui social mostrano strade e case invase dall'acqua, con i soccorsi arrivati in gommone, e la metropolitana completamente in tilt

I numeri dell'uragano sono impressionanti: secondo il meteorologo della Cnn Pedram Javaheri la pioggia caduta, calcolando la superficie della metropoli, equivale a 50mila piscine olimpioniche: oltre 30 centimetri in poche ore, 8 cm in un'ora su Central Park. Nel Queens un'intera famiglia (marito e moglie di 50 e 48 anni e il figlioletto di due) è stata trovata morta in casa. Inondata Prospect Park, a Brooklyn, sospese le gare degli Us Open di tennis, decine di cancellazioni all'aeroporto di Newark, sospesi i treni per Washington e Boston: disagi e vittime anche nel New Jersey e nella vicina Pennsylvania.

New York, ha detto il sindaco de Blasio, «è stata colpita da un evento meteorologico storico», con «allagamenti brutali» e «condizioni di pericolo» nelle strade. «Parlare di un evento senza precedenti è un eufemismo», ha sintetizzato la governatrice dello Stato Kathryn Hochul, che punta il dito sul cambiamento climatico: «Dobbiamo essere più preparati al fatto che eventi estremi stanno ormai diventando la normalità», ha commentato Hochul.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA