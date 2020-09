Domenico Zurlo

L'avevano ritrovata in un'aiuola, nel tardo pomeriggio di mercoledì: piccola, indifesa, con il cordone ombelicale ancora attaccato al corpo. Per l'omicidio della neonata, che ha sconvolto il paesino di Roccapiemonte e tutto il Salernitano, nelle prime di ore di ieri sono stati rintracciati e fermati i genitori, marito e moglie: 47 anni lui, 42 lei.

Le indagini da parte della Procura di Nocera Inferiore e dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino sono state rapidissime: i militari hanno ascoltato vari residenti della zona, a partire dall'uomo che si è trovato sotto gli occhi la neonata senza vita lungo una siepe al civico 234 di via Roma. «Subito mi è sembrata una bambola gettata tra le sterpaglie. Poi ho visto che era un bebè. Sembrava dormisse», ha detto agli inquirenti.

Nella notte tra mercoledì e giovedì la rapida svolta, con il fermo dei due coniugi: l'uomo è ora in carcere a Salerno, mentre la donna è in ospedale in stato di fermo, piantonata dai carabinieri. Sulla dinamica della morte resta il giallo: da un primo esame sul suo corpicino la neonata presentava una ferita alla testa, ma sarà l'autopsia a spiegare cosa possa essere successo alla piccola, che al momento della morte aveva poche ore di vita. La terribile ipotesi è che la mamma o il papà possano averla lanciata dal balcone verso la strada dopo il parto, facendolo finire proprio in quell'aiuola. A raccontare la verità potrebbero essere proprio i due fermati: impiegato lui, casalinga lei, entrambi incensurati e con un altro figlio minorenne. Della gravidanza della donna, tra i vicini di casa, nessuno sapeva nulla.

«È una tragedia immane che ha scosso la nostra comunità», le parole del sindaco del paese Carmine Pagano che non appena ha appreso la notizia si era recato sul posto. «Spero che questa storia possa risolversi presto, chiunque sia il colpevole resta una tragedia infinita». «Un episodio quasi inverosimile, sembra un incubo», ha ribadito. Il Comune ha posto le bandiere a mezz'asta e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

