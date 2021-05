Domenico Zurlo

Insultati, derisi, poi circondati e picchiati, solo perché si tenevano per mano. Le vittime della selvaggia aggressione sono due ragazzi gay di Torino, che si trovavano in vacanza a Palermo: mentre passeggiavano mano nella mano in via Maqueda, nel centro del capoluogo siciliano, sono stati prima accerchiati, poi pestati da una baby-gang di quattro adolescenti.

Uno dei due ragazzi ha riportato una frattura al naso, lesioni varie, traumi al volto ed è stato anche colpito dalle schegge di una bottiglia rotta: dimesso dall'ospedale ieri mattina, ne avrà per 25 giorni. E in quelle strade piene di giovani, nessuno li ha difesi dall'aggressione: gli unici a provarci sono stati due amici, con loro in vacanza. La polizia, che sta indagando sull'accaduto, ha acquisito le immagini della videosorveglianza per rintracciare i quattro ragazzini autori del pestaggio, tutti giovanissimi: nella zona, centro della movida palermitana, ci sono tanti locali e diverse telecamere potrebbero aver filmato tutto.

«Ci hanno preso a calci e pugni per tre minuti, mi hanno lanciato in faccia una bottiglia e ho temuto di morire», ha raccontato a Repubblica Stefano, 29 anni, uno dei due ragazzi pestati. «Nessuno è venuto ad aiutarci, nonostante la strada fosse piena di gente. La bottiglia ha quasi raggiunto l'occhio, temevo me la infilassero in pancia». La vittima parla senza mezzi termini di «crudeltà gratuita», mentre un'amica rincara la dose: «Da quando hanno messo piede in città sono stati minacciati per strada almeno tre volte. Palermo - sentenzia - si rivela una città omofoba».

Decine le testimonianze di solidarietà, e si riaccendono i riflettori sul ddl Zan, ancora in attesa di approvazione al Senato. «L'aggressione rappresenta un atto vile che nulla ha a che vedere con il cambiamento culturale di una città che promuove, giorno dopo giorno, i diritti della persona», le parole del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. «Questo episodio criminale ribadisce inoltre l'importanza e l'urgenza dell'approvazione del ddl Zan. La politica non può più perdere tempo».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA