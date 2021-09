Domenico Zurlo

Il vaccino anti Covid di Pfizer e BioNTech è «ben tollerato» e ha prodotto una risposta immunitaria «robusta» anche tra i bambini tra i 5 e gli 11 anni: i primissimi dati dopo gli studi clinici aprono dunque alla somministrazione al di sotto dei 12 anni. La conferma arriva in un momento in cui negli Usa si registra un boom di contagi tra i bambini: da luglio la crescita è stata del +240%, si teme che la variante Delta possa determinare casi più gravi.

Pfizer e BioNTech presenteranno i loro dati alla Fda americana, all'Ema europea e agli altri organismi di regolamentazione nel mondo «il prima possibile». In più c'è il nodo della scuola in presenza, che passa anche dall'immunizzazione degli studenti di tutte le età. L'approvazione della Fda potrebbe arrivare entro poche settimane e le somministrazioni iniziare già a fine ottobre o ai primi di novembre, la previsione di Scott Gottlieb, ex commissario della Fda ed ora membro del cda proprio di Pfizer. Prima della fine dell'anno sono inoltre attesi anche i risultati degli altri studi clinici sui bambini tra 6 mesi e 2 anni e tra i 2 e i 5 anni.

In Italia i casi diagnosticati di Covid nella popolazione 0-19 anni sono stati 17.312 nelle ultime due settimane, in calo rispetto alle due precedenti (22.843), ma un caso su due riguarda proprio gli under 12, finora esclusi dalla campagna vaccinale. I pediatri hanno accolto favorevolmente l'eventualità di vaccinare anche i bambini sopra i 5 anni, ma attendono le autorizzazioni. «Le autorità sono indipendenti e sapranno valutare con molta attenzione l'esito di questi studi», commenta la presidente della Società italiana di pediatria (Sip) Annamaria Staiano. Ma c'è chi, come Giorgia Meloni, frena: «Ho fatto vaccinare mia madre ma non penso che farò vaccinare mia figlia che ha cinque anni - ha detto la leader di Fratelli d'Italia - considero la possibilità una cosa su cui bisogna essere estremamente prudenti».



