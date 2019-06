Domenico Zurlo

Il pericolo corre sull'autobus: un altro investimento, l'ennesimo sulle strade di Roma, e una ragazza è finita in ospedale al Santo Spirito in codice rosso dopo essere stata travolta da un mezzo della linea 490. È successo ieri mattina intorno alle 8.50 in via Barletta, quartiere Prati, all'altezza di Viale Giulio Cesare: la giovane, che ha 23 anni, stava attraversando la strada quando è stata colpita in pieno dal bus.

Nessuno dei passeggeri della linea 490 è rimasto ferito per via dell'impatto: l'autista si è subito fermato e sul posto è intervenuta la Polizia Locale del gruppo Prati, che ha chiuso per un'ora il tratto di strada, con inevitabile caos legato al traffico nella zona.

Un'escalation che mette paura quella degli ultimi due mesi per i mezzi Atac: lo scorso maggio un mezzo della linea 60 Express aveva investito un pedone che attraversava la strada sulle strisce, trasportato in codice giallo al Policlinico Umberto I. Ma l'ultimo drammatico caso risale a poco più di un mese fa a Corviale, periferia ovest, dove un autista della linea 786 prima aveva litigato con un 40enne che voleva salire a bordo con i suoi cani senza guinzaglio e museruola, poi, davanti alle sue rimostranze, lo aveva deliberatamente travolto. Il video, che mostrava l'uomo al centro della strada per impedire al mezzo di proseguire oltre - pubblicato e visibile tuttora sul nostro sito Leggo.it - era diventato virale, e Atac aveva sospeso l'autista dopo le molteplici segnalazioni.­

L'incidente di ieri ha scatenato l'ira del Codacons, che in una nota parla di strade sempre meno sicure: «Il bilancio tra morti e feriti è preoccupante - ha detto il presidente Carlo Rienzi - tra strisce pedonali invisibili, auto che sfrecciano, asfalto dissestato, e animali selvatici. Da tempo chiediamo di incrementare i controlli, mentre pedoni e automobilisti continuano a morire ogni giorno». La vita da pedoni nella Capitale, insomma si fa sempre più dura: non bastassero auto e moto che spuntano da ogni angolo, per passeggiare a Roma bisogna guardarsi anche dagli autobus.

Martedì 18 Giugno 2019

