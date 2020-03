Domenico Zurlo

Il nemico è arrivato anche tra loro. Con cifre che ricordano quelle italiane di nove giorni fa. E ora anche Germania, Spagna, Inghilterra e Francia stanno infatti facendo duramente i conti con l'aumento dei contagiati e delle vittime da Covid19, dopo aver sottovalutato il problema per giorni, e in alcuni casi anche irridendo l'Italia: vedasi il caso pizza al coronavirus di Canal Plus. Così mentre l'Italia inizia la sua seconda settimana di quarantena dopo il decreto Conte, tutta Europa si scopre vulnerabile al coronavirus e opta per un cambio di marcia. Adottando misure draconiane seguendo la guida di quello che al di là delle Alpi è diventato il modello italiano alla lotta al coronavirus.

FRANCIA. Parigi abbassa le saracinesche di bar, negozi e ristoranti, con il ministro dell'Educazione Blanquer che parla di «metà della popolazione a rischio contagio». Vietati gli assembramenti oltre le mille persone, non c'è stata però la rinuncia alle elezioni municipali, che ieri hanno portato alle urne quasi 19 milioni di elettori. Nonostante l'uso di penne anticontagio, la paura ha lasciato a casa degli elettori: affluenza appena oltre il 38%.

GERMANIA. Accelera anche la Germania, che per decisione della cancelliera Merkel e dei suoi ministri in accordo con le autorità locali, chiude i suoi confini con Austria, Francia e Svizzera. Chiuse anche le scuole in tutti i 16 Laender.

SPAGNA. Il vero boom ha però coinvolto la Spagna, con duemila nuovi casi e oltre 100 morti in un solo giorno che portano i malti a 6400 e le vittime a 192. Dopo i casi di due ministri contagiati e la positività della moglie del premier Pedro Sánchez, quest'ultimo ha optato per la linea dura in stile italiano: tutto chiuso, cittadini in isolamento e spostamenti limitati per poche e incontrovertibili motivazioni.

REGNO UNITO. La linea dura non è però ancora stata condivisa dal Regno Unito, che dopo aver frenato sulla discutibile ipotesi di immunità di gregge (paventata da Sir Patrick Vallance, consigliere scientifico del premier Boris Johnson) pensa ora alla quarantena di massa: ma soltanto per gli over 70, ovvero la fascia della popolazione più a rischio per il coronavirus.

USA. Sale il numero dei casi accertati. Ora sono più di 2800, quasi il doppio in poco più di 24 ore. I morti sono almeno 58. Il governatore dello stato di New York Cuomo ha chiesto al presidente Trump di mobilitare l'esercito federale per fronteggiare l'emergenza.

Lunedì 16 Marzo 2020

