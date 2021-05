Domenico Zurlo

È prevista per oggi la decisione dell'agenzia europea del farmaco Ema sul vaccino anti Covid per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni: una svolta che può avvicinare l'immunizzazione dei ragazzi in vista del prossimo anno scolastico, come confermato dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. «Speriamo domani (oggi, ndr) ci sia il via libera e di vaccinare tutti i nostri ragazzi, è fondamentale non solo per essere a scuola, che è già sicura, ma per farli finalmente incontrare», ha detto il ministro, «stiamo lavorando in vista dell'ok dell'Ema».

La platea dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni, secondo i dati del censimento della popolazione dell'Istat, è di circa 3,5 milioni: sono 569 mila i bambini di 12 anni, 568 mila i 13enni, 569 mila circa i 14enni, 566mila i quindicenni, sono 572mila circa i 16 enni e 568mila i 17enni. Sono invece 11 milioni gli italiani completamente immunizzati contro il Covid mentre altrettanti hanno ricevuto la prima dose, per un 37% con una protezione totale o parziale, secondo i dati del Ministero della Salute. Numeri che potrebbero consentire al governo di aprire presto alle somministrazioni per tutte le fasce di età, a partire dagli under 40 per finire con i più giovani. Il Lazio già accelera, con l'assessore D'Amato che ha annunciato che da metà giugno verranno aperte le prenotazioni proprio per i dodicenni: in Germania la cancelliera Merkel ha invece annunciato che si inizierà a vaccinare i ragazzi dal prossimo 7 giugno, dopo il vertice con i ministri-presidenti dei Laender.

Nella campagna di vaccinazione ci sono ancora discrepanze evidenti tra le regioni, così come restano ritardi nelle somministrazioni di chi è più a rischio: il 30% tra i 60 e i 69 anni non ha ancora ricevuto neanche la prima dose, così come il 18% tra i 70 e i 79 anni. Alcuni di loro non hanno aderito, altri sono rimasti fuori dalle prenotazioni: per recuperarli la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg) ha presentato al ministro Speranza e al generale Figliuolo un software dedicato, che dovrà dialogare con i database delle Regioni per una nuova fase della campagna.

Completate le fasce più a rischio, la priorità sarà poi continuare l'immunizzazione per i più anziani e aprire infine alle vaccinazioni per tutti senza fasce di età, grazie alla crescente disponibilità di dosi (tra fine maggio e giugno ne arriveranno quasi 30 milioni). La circolare di Figliuolo che darà la sterzata finale alla campagna vaccinale è attesa entro il 10 giugno.

