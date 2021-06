Domenico Zurlo

Dopo le mascherine, è il turno delle discoteche. Se dal 28 giugno cade l'obbligo dei dispositivi di protezione all'aperto, si avvicinano anche le riaperture dei locali da ballo: ieri il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha annunciato che le discoteche potrebbero tornare ad aprire presto i battenti, già «entro i primi dieci giorni di luglio». «Questa settimana - ha precisato - indicheremo una data in cui le discoteche potranno tornare a fare le loro attività, perché questo settore è ad oggi, rimasto l'unico senza avere una prospettiva», ha detto il sottosegretario. L'ingresso sarà legato al green pass: potrà tornare a ballare solo chi è vaccinato, chi è guarito dal Covid e chi è in possesso di un tampone negativo.

Un sospiro di sollievo per i gestori, che però chiedono al governo di accelerare e di vigilare sui locali abusivi: «Ci aspettiamo di poter riaprire il 4 luglio, perché andare oltre sarebbe insostenibile. Ci facciano riaprire e il ministero dell'Interno vigili sull'abusivismo», protesta Maurizio Pasca, presidente del Silb, associazione di categoria dei locali con sale da ballo. «Il governo non ci faccia perdere il primo week-end di luglio perché le nostre attività sono aperte al massimo due volte a settimana. Anche perché la gente già va lo stesso a ballare in decine di locali che, tra l'altro, sono aperti senza green pass».

Un esempio virtuoso viene da San Marino, dove sabato scorso 2.700 ragazzi provenienti da tutta Italia sono entrati (con green pass) per ballare nel maxiparcheggio del club del tiro al volo: un evento che ha portato a «risultati rassicuranti», hanno spiegato gli ideatori, tra cui il titolare del Musica di Riccione, Tito Pinton.

