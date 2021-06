Domenico Zurlo

Dopo 9 anni è arrivato il primo verdetto nel processo Ilva: la Corte d'Assise di Taranto ha condannato a 22 e 20 anni Fabio e Nicola Riva, ex proprietari dell'acciaieria, tra i 47 imputati (44 persone e tre società) nel procedimento chiamato Ambiente svenduto, sull'inquinamento prodotto dallo stabilimento siderurgico. I Riva erano accusati di concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, all'avvelenamento di sostanze alimentari e all'omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro.

Il processo ha visto le condanne di quasi tutti gli imputati: l'impianto accusatorio è stato in sostanza riconosciuto dalla Corte, che ha condannato tra gli altri anche l'ex governatore pugliese Nichi Vendola (tre anni e mezzo per concussione), l'ex presidente della Provincia di Taranto Gianni Florido (tre anni) e l'ex direttore generale dell'Arpa della Puglia, Giorgio Assennato. È stata poi disposta la confisca degli impianti dell'area a caldo che furono sottoposti a sequestro il 26 luglio 2012 e delle tre società Ilva spa, Riva fire e Riva Forni Elettrici.

Giustizia è fatta secondo Legambiente, che definisce quella di ieri «una sentenza storica per il popolo inquinato di Taranto, che certifica che nel capoluogo ionico c'è stato un disastro ambientale che ha procurato tanti malati e morti tra dipendenti e cittadini». Non ci sta Vendola, che secondo l'accusa avrebbe esercitato pressioni su Assennato per far «ammorbidire» la posizione dell'Arpa nei confronti delle emissioni nocive: «Mi ribello ad una giustizia che calpesta la verità. È come vivere in un mondo capovolto», le sue parole. «Hanno offerto a Taranto degli agnelli sacrificali: noi non fummo i complici dell'Ilva, fummo coloro che ruppero un lungo silenzio e una diffusa complicità».

