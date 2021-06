Domenico Zurlo

Avrebbe compiuto 16 anni a luglio Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e lasciata senza vita in un bosco lunedì nel Bolognese. Una vita spezzata dai demoni di un coetaneo, accusato di omicidio premeditato, che davanti ai carabinieri ha fornito parole confuse e incomprensibili: una spinta superiore, una sorte di voce interiore gli avrebbe detto di uccidere, ha confessato ai militari che lo avevano fermato poche ore dopo il delitto. Chiara, ha detto il ragazzino, aveva un interesse nei suoi confronti che non era corrisposto, e a un certo punto sarebbe stata lei stessa ad esprimere il suo desiderio di morire. Parole al vaglio della procura dei minorenni di Bologna, che sta valutando un accertamento psichiatrico.

«SENTIVO UNA VOCE». L'adolesccente ha confessato il delitto, dando la sua ricostruzione dei fatti: dopo aver dato appuntamento a Chiara, l'ha portata ai margini del bosco nel parco dell'Abbazia di Monteveglio e lì l'ha massacrata a coltellate. Sono stati sequestrati i telefoni per ricostruire i rapporti tra i due: l'indagato ha cancellato alcune chat prima di essere rintracciato e fermato. In casa sua sono stati trovati un coltello insanguinato, abiti sporchi di sangue e il cellulare della vittima. «Il mio assistito è molto scosso e si è messo a piena disposizione. Capiamo il dolore della famiglia. Che è il dolore di due famiglie», ha detto la sua legale, l'avvocata Tania Fonzari. Nelle foto sui social del giovane, alcuni selfie davanti allo specchio, in cui mette in mostra i muscoli a torso nudo: tra i commenti, anche una minaccia di morte.

LA VITTIMA. Chiara, che avrebbe compiuto 16 anni tra meno di un mese, era una adolescente come tante altre. Amava il tiro con l'arco, una passione trasmessa da suo padre Vincenzo, sconvolto dall'accaduto. La famiglia si è chiusa nel silenzio, eccetto un breve post su Facebook per ringraziare le autorità: «Poche parole per esprimere tutta la mia gratitudine alle forze dell'ordine, alla protezione civile e a tutti quelli che hanno partecipato sia materialmente che moralmente», il post dei genitori di Chiara.

IL DOLORE. Dolore e incredulità tra gli amici e i parenti della famiglia. «Quando l'ho saputo sono rimasta male, non me l'aspettavo che potesse succedere una cosa simile. L'ho vista l'ultima volta venerdì in pullman», dice un'amica. «Siamo sconvolti, tutti quanti, stiamo cercando di trovare il modo giusto per parlare con i suoi compagni, con la sua classe», aggiunge Tiziana Tiengo, la preside della sua scuola. «Era una ragazza serena, che ha fatto pochissime assenze nell'ultimo anno. Ha fatto un percorso positivo, con qualche fragilità, come molte ragazzine della sua età».

