Ad oltre due settimane dall'inizio della Fase 2 e al quinto giorno di riapertura vera e propria, iniziano a delinearsi le strategie del Governo per affrontare l'emergenza legata alla pandemia di coronavirus. Da lunedì prossimo partirà la campagna nazionale dei test sierologici gratuiti che vanno a indagare la presenza degli anticorpi del virus nel sangue.

Sarà la Croce Rossa a contattare telefonicamente i 150mila cittadini selezionati per sottoporli ai test, che saranno gratuiti: lo screening, ha detto il premier Conte nell'informativa di ieri alle Camere, avrà esclusiva finalità di ricerca scientifica e servirà a fotografare la diffusione del Covid sul territorio nazionale.

Se l'annuncio sui test sierologici ha trovato perplessità in alcuni presidenti di Regione (tra cui quello del Piemonte Alberto Cirio), l'altro nodo fondamentale resta quello dei tamponi, per via della quantità insufficiente di reagenti registrata nelle scorse settimane. «Arriveranno 5 mln di kit con reagenti e l'Italia è al primo posto per numero di tamponi per abitanti», ha però assicurato Conte, che ha sottolineato come l'Italia sia al primo posto per numero di tamponi per abitante, con 5.134 per 100.000 abitanti.

In dirittura d'arrivo anche la sperimentazione della app Immuni' per il tracciamento dei contatti che dovrebbe essere avviata nei prossimi giorni, dopo che ieri è arrivato il via libera della Conferenza Stato-Regioni: il Ministero della Salute dovrebbe trasmettere in tempi brevi al Garante della Privacy il documento che valuti l'impatto per la protezione dei dati personali. La ministra Pisano ha assicurato che la app è «in fase conclusiva»: ma anche su questo punto non mancano le obiezioni, tra cui quella del governatore veneto Zaia, secondo cui «si è atteso troppo e ora rischia di non decollare».

Gli ultimi dati sui contagi da alcune regioni, soprattutto al Nord, hanno però fatto emergere un'altra criticità: gli spostamenti tra le regioni dal prossimo 3 giugno, che potrebbero tornare ora in discussione. «Se una Regione è ad alto rischio i cittadini non potranno permettersi di spostarsi», ha fatto sapere il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia. «Quando apriremo, dovremo essere sicuri».

