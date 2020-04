Domenico Zurlo

A quasi due mesi dall'inizio del lockdown che ha abbassato la saracinesca su palestre e strutture sportive, il mondo del fitness italiano deve fare i conti con una realtà durissima. I numeri di una ricerca dell'International Fitness Observatory, in collaborazione con Fitness Network Italia sono impietosi: solo sei palestre su dieci sopravviverebbero ad una chiusura di due mesi, e l'82% chiuderebbe i battenti al quarto mese.

NUMERI CATASTROFICI

Per un settore di mercato da 2,3 miliardi di euro che perde mensilmente tra il 5 e il 10% del fatturato annuale, e che ora dovrà affrontare il problema della ripartenza con due questioni sul tavolo: le inevitabili misure di sicurezza, e il rapporto con i clienti più fedeli che avevano sottoscritto abbonamenti annuali. «Abbiamo avviato un confronto nazionale con l'Unione Nazionale Consumatori per decidere le linee guida e le best practice, per garantire i diritti dei clienti ma anche per tutelare il settore», spiega Andrea Pambianchi, presidente di Fitness Network Italia.

LEZIONI ONLINE

Ma gli italiani come hanno reagito alla chiusura di palestre e impianti sportivi? Tra video tutorial su YouTube, lezioni in diretta Instagram e sedute di gruppo su Skype, in tanti hanno inserito tra le proprie routine l'allenamento da casa. Con una buona fetta di novizi, pescati tra coloro che non avevano il tempo di frequentare piscine e centri sportivi, e che hanno riscoperto il benessere fisico seguendo l'esempio di sportivi e vip sui propri profili social.

Il passaggio al digitale era peraltro già nei programmi del mondo del fitness, accelerato inesorabilmente dall'emergenza coronavirus. «Immaginavamo entro un paio d'anni una diversificazione dell'offerta, con le video lezioni a completare il servizio per i clienti - aggiunge Pambianchi - quel che è successo ha anticipato nettamente questo processo. Si tratta però comunque di un ulteriore aggravio, perché spesso la lezione a distanza, fornita da un istruttore retribuito, viene fornita gratuitamente».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA