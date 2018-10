Domenica sera big-match a Napoli Lorenzo Pellegrini ok, dubbio Kluivert

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Lorenzo Pellegrini col Napoli ci sarà. Il trequartista, tra i migliori in campo col Cska, era uscito martedì per un piccolo risentimento al quadricipite ma non è a rischio per la sfida al San Paolo. Un'ottima notizia per Di Francesco che difficilmente rinuncerà in futuro al suo pupillo vista la crescita costante nel nuovo ruolo. Oltre a Perotti e Karsdorp, invece, rischiano di saltare il Napoli pure Pastore e Kluivert.L'argentino si è fermato lunedì per i soliti fastidi al polpaccio e non è esclusa una visita specialistica durante la prossima sosta. Ieri ha svolto solo individuale così come Kluivert che ha dato forfait a poche ore dalla partita col Cska. L'olandese proverà a recuperare per essere almeno tra i convocati, ma è più probabile rivederlo sabato 3 contro la Fiorentina. A Napoli (trasferta vietata ai tifosi) tornerà dal 1' Kolarov che ha messo ormai alle spalle l'infortunio al mignolo. (F. Bal.)