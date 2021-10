Domenica saranno 40 (anni). E non sentirli affatto, nonostante qualche acciacco di troppo. Zlatan Ibrahimovic probabilmente festeggerà a Milanello, dove sta recuperando dall'ultimo infortunio. «Le scarpe da calcio non fanno la differenza. I piedi fanno la differenza», uno dei suoi ultimi post su Instagram. Per Sven Goran Erikson è: «Il calciatore svedese più forte, nonostante l'età e gli infortuni». Lui è una star, anzi si sente al settimo cielo: «Io sono Dio». Un amore forte per il Milan, no nostante abbia giocato e vinto in altri grandi club dei due Mondi.

Dal gol con il tacco dello scorpione, alla rovesciata da metà campo, con le spalle alla porta, realizzata all'Inghilerra. Una star anche televisiva dagli Usa al Festival di Sanremo: 40 volte auguri, Ibra.(M.Zor.)

