Domenica la Urbs Mundi nel cuore della Capitale

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliROMA - Oggi con la quinta edizione del Tremila di Andrea, gara in pista sulla distanza di 3000 o 5000 metri, parte il weekend della Roma Urbs Mundi, la corsa organizzata dalla GS Bancari Romani. Un appuntamento, quello di domenica, sempre più partecipato e che quest'anno fa segnare un nuovo record con 3500 iscritti. Il percorso della 15km ricalca quello del 2017 e partirà alle 9 da via delle Terme di Caracalla per snodarsi per le vie del centro di Roma, interessando i luoghi di maggior interesse turistico-culturale come Colosseo, Piazza Venezia, Via del Corso, Piazza di Spagna, Via Nazionale e le Mura Aureliane. Accanto alla Roma Urbs Mundi per questa edizione ecco le novità della FitWalking per gli amanti della camminata veloce e la BabyRun, che vedrà protagonisti le neomamme e i neopapà con il loro piccoli sul passeggino: per entrambe il percorso sarà lo stesso della 15km. Confermato allo stadio delle Terme di Caracalla il Villaggio, che da oggi vivrà una tre giorni di animazione e sport dedicata a tutti.