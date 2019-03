Domenica la Basilicata chiamata a scegliere

Election day in Basilicata: domenica i cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione. 4 i candidati principali: il generale della Guardia di Finanza Vito Bardi per il centrodestra, Carlo Trerotola per il centrosinistra, Antonio Mattia per il Movimento 5 Stelle e l'indipendente Valerio Tramutoli con la lista Basilicata Possibile.

La Commissione parlamentare antimafia, per effetto della Legge Severino, ha però evidenziato ben 5 candidati impresentabili: Rocco Sarli (candidato con Fratelli d'Italia) già condannato in primo grado nel 2016 per peculato continuato in concorso con un altro candidato, Paolo Galante (PSI). Sono 3 i candidati rinviati a giudizio: Sergio Claudio Cantiani (Comunità democratiche-partito democratico), Vincenzo Clemente (Bardi Presidente) e Massimo Maria Molinari (Presidente Trerotola).(L.Cal.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA