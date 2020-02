Domenica invasione a Marassi: biglietti per gli ospiti già sold out

ROMA Duemila biglietti polverizzati in poche ore. Continua l'entusiasmo dei tifosi della Lazio: dopo aver superato quota 60mila presenze domenica sera contro l'Inter all'Olimpico, i sostenitori biancocelesti sono pronti ad invadere il settore ospiti domenica a Marassi contro il Genoa che si giocherà alle 12.30. Nemmeno il tempo di annunciare l'apertura della vendita che già in serata non c'erano più disponibilità per la partita contro i rossoblù. Possibile che organizzeremo qualcosa per la gara che si giocherà sabato 29 febbraio alle 15 allo stadio Olimpico contro il Bologna ha fatto sapere Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio che parla del successo della maglia dei 120 anni: Siamo già quasi al limiti dell'esaurimento e non credo che a fine anno arriveranno scorte. Dal prossimo match casalingo continua il tour delle Coppe vinte dalla Lazio che sta facendo tappa in tutti i settori dello stadio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 05:01

