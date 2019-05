Domenica il colorato (e strampalato) equipaggio di via Bertani invita tutti, grandi e piccini, a salire a bordo di un razzo spaziale dalle mille sfaccettature. Per un viaggio, nell'anno della Luna, tra stelle, costellazioni, pianeti, laboratori e musica. Torna l'evento gratuito, come è ormai consuetudine da sedici anni, che coinvolge l'intero quartiere e festeggia l'arte, la musica, la creatività ma soprattutto i bambini. Con laboratori, giochi e spettacoli dedicati ai più piccoli che avranno luogo nel corso della mattina e del primo pomeriggio. Patrocinato dal Municipio I, l'evento vede la partecipazione, coordinata dall'Associazione B5, di numerose associazioni, scuole ed organizzazioni fra cui Officina B5, ABCinque, UVZ, Zaier, Karma Factory, Soulnest, Pícaro spazio creativo, Tic edizioni e tante altre realtà trasteverine e non. Tra i molti in cartellone, i mega animali di cartapesta creati da Roberto Capone e le letture della libreria Ottimomassimo. Verso sera spazio alla musica e al divertimento di mamma e papà. Pronti dunque a vedere illustratori-astronauti. Oppure comete e stelle volanti. (F.Pic.)

Via Bertani, piazza San Cosimato, domenica ore 10-22,30, info fb/bertani dai

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

