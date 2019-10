Domenica Giornata del tumore al seno

MILANO - Europa Donna Italia, Il Movimento per i diritti alla prevenzione e cura del tumore al seno, attivo da anni per ottenere l'istituzione di una Giornata dedicata al Tumore al Seno Metastatico, domenica 13 darà vita nei fatti alla prima giornata nazionale per il TSM tramite la sua rete di associazioni sul territorio.

La Giornata sarà celebrata in tutta Italia con 61 eventi, organizzati dalle associazioni locali che afferiscono al Movimento. Domani inoltre, in un incontro alla Camera dei deputati, Europa Donna Italia presenterà il proprio Manifesto a sostegno delle pazienti metastatiche che riassume le loro 7 principali richieste: l'istituzione della Giornata Nazionale il 13 ottobre; un percorso di cura e assistenza specifico in tutti i Centri di senologia (Breast Unit); una corsia preferenziale per controlli ed esami, tempi di attesa ridotti e rapida consegna degli esiti; la disponibilità di tutti i diversi specialisti necessari; il supporto costante dello psiconcologo per la paziente e per il caregiver; informazione sulle sperimentazioni e accesso agevolato ai trials clinici disponibili; rapido accertamento dell'invalidità civile e/o inabilità.(A.Cap.)

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

