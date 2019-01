Domenica c'è il 53° Superbowl Tifo da stadio all'Hard Rock Cafè

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tutti pazzi per il football. Nel cuore di Roma domenica sera prenderà vita all'Hard Rock Cafe di via Veneto la lunga notte del Superbowl, con la proiezione in diretta della 53esima finale del campionato americano NFL tra i New England Patriots e i Los Angeles Rams. Un evento che torna ad essere protagonista anche a Roma, di fronte all'ambasciata americana, in contemporanea con gli Hard Rock Cafè di Firenze e Venezia, si raduneranno supporter e curiosi, per assistere alla diretta insieme alla Legio XIII ASD al completo: la squadra capitolina di football americano, rappresentata da giocatori e dirigenza. Non solo football, durante la serata andranno in scena infatti anche le esibizioni delle Miss Shake Cheerleaders, guidate dalla coach e referente della Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport Valentina Zaccardi: tante acrobazie spettacolari e ballate secondo la tradizionale tecnica americana. Il locale nel cuore della Dolce Vita, per l'occasione, sarà allestito a tema e con postazioni per popcorn e sarà sintonizzato su Rai 2, per il collegamento con il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia. La diretta della gara, considerata l'evento dell'anno negli Stati Uniti, partirà alle 0.20 subito dopo la chiusura della Domenica Sportiva e andrà avanti fino alle sei del mattino anche con immagini di repertorio sulla storia del football americano. La telecronaca sarà a cura di Raisport, con il commento di Vezio Orazi e Antonio Maggiora Vergano. In studio, con Cristina Caruso, Andrea Fusco e Valerio Iafrate, ci saranno anche i giocatori della nazionale italiana ed esperti di football americano.(G. Par.)