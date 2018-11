DOMANI SOCIAL FOOTBALL SUMMIT AL WE GIL DI LARGO ASCIANGHI

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Sbarca per la prima volta a Roma Social Football Summit, l'evento dedicato al Digital Marketing che avrà come filo conduttore il calcio. Organizzato da Social Media Soccer Srl, la start up che attraverso un proprio algoritmo e una piattaforma innovativa studia le performance social di squadre e calciatori, la kermesse propone una giornata di incontri e panel con lo scopo di approfondire realtà di successo e dare spazio a start up innovative. Un'occasione irripetibile per professionisti e appassionati di confrontarsi in quelli che sono i temi di grande attualità: dai social media, passando per il giornalismo fino al nuovo ruolo del calciatore/influencer. Protagonisti della giornata saranno giornalisti, dirigenti di Serie A e B e manager delle più grandi aziende italiane. All'interno del Summit si svolgerà Resoccer Regeneration Soccer la prima startup competition dedicata al mondo del calcio, al primo classificato andranno 6.000 euro, mentre grazie alla partnership con Regione Lazio e Lazio Innova altri premi in denaro sono riservati alle startup con sede legale nel Lazio. Appuntamento domani a partire dall 8,30 al We Gil di Largo Ascianghi. (E.Sar.)