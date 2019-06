Domani sera la terrazza del Pincio tornerà ad accendersi con i fuochi d'artificio della rievocazione storica della Girandola, lo spettacolo barocco studiato e ideato da Michelangelo Buonarroti in omaggio alla città di Roma e -per esteso, oggi - ai Santi patroni della Capitale.

I fuochi d'artificio illumineranno questa notte estiva a partire dalle 21,30 e avranno una durata di circa venticinque minuti circa. Saranno ben visibili in prossimità della Terrazza del Pincio e da Piazza del Popolo, animate già dal tramonto con un programma di eventi che include anche un'esibizione della Fanfara dell'Arma dei Carabinieri. Al fianco dell'iniziativa, organizzata dal Gruppo IX Invicta e promossa dalla Regione Lazio, il Gruppo Acea ha rinnovato anche quest'anno il sostegno ribadendo il suo profondo legame con Roma e con le sue tradizioni, proseguendo nell'azione di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città. Il tradizionale spettacolo quest'anno è dedicato alle Comparse pirotecniche e promuove una raccolta fondi per il sostegno dell'associazione Capodacqua Viva che si cura di seguire la ricostruzione post-terremoto di alcune zone del Centro Italia. L'ingresso sarà libero, ma a numero limitato e saranno predisposti varchi controllati aperti dalle ore 19,30. Prima dello spettacolo di luci però, a partire dalle 16, la sfida sulle acque del Tevere tra i circoli storici di Roma per La Coppa della Girandola, regata di canottaggio istituita dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Il campo di gara, su una distanza di 450 metri, è il tratto compreso fra Ponte Cavour e Ponte Regina Margherita con l'arrivo al galleggiante San Giorgio della Tevere Remo.(S. Pie.)

