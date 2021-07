Domani nuovo test con il Siviglia

«Habemus squadra». Mourinho si gode la prova di carattere della sua Roma contro il Porto. «Giocare contro un avversario che inizia il campionato l'8 agosto è stato fantastico per una squadra che inizia il 22. Habemus squadra. Siamo uniti, siamo amici: bravi ragazzi», il post su Instagram di Mou che a breve abbraccerà due nuovi acquisti. È atteso per il weekend, infatti, Eldor Shomurodov.

Il primo ubzeko della storia giallorossa. La trattativa col Genoa è definita: prestito a 2 milioni più il diritto di riscatto che diventa obbligo dopo poche presenze sui 16 milioni. I rossoblù manterranno il 15% su una futura rivendita. In ballo anche uno scambio di giovani: al Genoa potrebbe finire uno tra Bove e Ciervo, alla Roma il difensore Cagia. Rinforzato l'attacco sarà il turno del centrocampo con l'eterna attesa di Xhaka. Lo svizzero scalpita e potrebbe prendere il posto di Villar che ha richieste in Spagna. Da definire pure il futuro di Florenzi (in dubbio la partenza per il Portogallo): si vocifera di uno scambio con Perisic. Domani alle 18,30 la Roma giocherà contro il Siviglia mentre è stata definita una terza amichevole (4 agosto) col Belenenses.(Francesco Balzani)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

