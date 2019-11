Domani nel corso di Mamma & baby yoga, con Manuela Pagnozzi Cellini, ci si rilasserà con i movimenti armonici e le asana Hatha Yoga, ottimi anche per tornare a riconquistare un buon tono muscolare dopo il parto, mirati al rinforzo del pavimento pelvico e al recupero dell'armonia corporea generale (prenot. 3291551402). Domenica mattina presentazione del corso in sei incontri del Massaggio sonoro, un percorso attraverso il quale il bambino, entro il primo anno di età, viene aiutato a costruire relazioni e contatti profondi con la mamma e il papà, sentirsi sicuro e avere strumenti per leggere il mondo ed esprimersi. Tutto attraverso il linguaggio della pelle e il linguaggio della musica (prenot. francesca.scaglione@live.com). Domenica, nel pomeriggio, Magic Sunday, Mele e alberi, laboratorio speciale. Mentre mamma e papà si gustano l'aperitivo, i piccoli, dai 3 anni, ascoltano, cantano, giocano con le ombre e ballano con i canti del nuovo libro-cd Mele e alberi (ed. Piccole Risonanze), 10 euro bambino e 10 euro adulto. Prenot. obb. 3392587425. (F. Pic.)

Domani alle 10,30, domenica alle 10,30 e 17,30, Clivo Rutario 63

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

