DOMANI LA PREMIAZIONE

Paolo Sorrentino potrebbe già aver ipotecato il Leone d'oro, che sarà assegnato domani. Il suo film È stata la mano di Dio, in cui il regista napoletano ricorda la sua infanzia, ha ottenuto un'ottima accoglienza alla Mostra da parte della critica italiana e internazionale. Nulla è ancora scritto, però, perché le Madres Paralelas di Pedro Almodovar potrebbero riservare una sorpresa dell'ultimo minuto. Se Spencer di Pablo Larraìn, il biopic su Lady Diana, si rivela più prevedibile rispetto ad altre pellicole del formidabile cineasta cileno, intriga invece The lost daughter (esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal sull'omonimo romanzo di Elena Ferrante) e sorprende anche The power of the dog di Jane Champion, per il quale si parla già di possibile Premio Oscar per Benedict Cumberbatch. Ha poche chance, poi, Il collezionista di carte, mentre Qui rido io di Mario Martone ha davvero commosso la platea. I film drammatici ai festival piacciono, quindi il delizioso ed esilarante Competencia oficial con Penelope Cruz ha poche speranze. (A.DeT.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

